250 участников покоряли гигантскую полосу препятствий «Вызов принят» в Химках

В Химках на стадионе «Родина» прошла спортивно‑развлекательная эстафета «Вызов принят» — соревнования на гигантской надувной полосе препятствий. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Торжественную церемонию открытия провела глава Химок Инна Федотова. В мероприятии также приняли участие депутат Государственной думы Денис Кравченко, олимпийский чемпион и директор АНО «Центр развития и популяризации бокса» Александр Лебзяк, телеведущий и комментатор канала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, а также победитель шоу «Титаны» на ТНТ, учитель физической культуры Николай Бобылев.

Соревнования прошли в нескольких форматах. За победу боролись команды предприятий округа, команды Химкинской школьной лиги, команды жителей округа и команда администрации Химок. В состязаниях принял участие Александр Сычугов — гимнаст, бодибилдер и тренер, известный по шоу «Титаны» на телеканале ТНТ. Всего в эстафете приняли участие до 250 человек — 40 команд.

Яркие результаты показали команды предприятий: первое место заняла Академия гражданской защиты МЧС России, серебро у бегового сообщества «ХИМКИ РАН БАР», бронзу завоевала администрация городского округа Химки. Среди школ лучшими стали учащиеся школы «Триумф», второе место досталось команде школы «Наследие», третье — лицею № 21.

В личном зачете среди жителей отличились спортсмены: 14‑летний Илья Журков занял первое место, Роман Пронников — второе, Андрей Неклюдов — третье.

«Завтра в парке им. Л. Н. Толстого на фестивале спорта вручим награды! Спасибо каждому, кто вышел на старт, болел и помогал организовать этот день. Вы показали настоящий характер Химок — активный, целеустремленный и командный», — отметила глава Химок Инна Федотова.

Перед стартом Николай Бобылев провел общую разминку. В официальную часть вошли барабанное шоу «Краш», творческий номер, исполнение песни «Милые мои Химки» Екатериной Кузиной и Государственный гимн Российской Федерации. Ведущим церемонии стал режиссер‑постановщик Дворца культуры «Родина» Георгий Сухоруков.

«Ученики нашей школы с большим удовольствием приняли участие в эстафете — ребята были в восторге от самой полосы препятствий и атмосферы соревнований. Было много азарта, эмоций и поддержки друг друга. Очень важно, что в Химках проходят такие мероприятия, которые объединяют детей и взрослых и помогают прививать интерес к спорту и активному образу жизни», — сказала директор школы № 8, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Полоса препятствий была установлена прямо на поле стадиона, а по периметру организовали детские локации. Мероприятие стало интересным не только для спортсменов, но и для семей с детьми.

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