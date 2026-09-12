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Володин предупредил ЕС о неизбежности возврата изъятых активов РФ с процентами

Экономика
Пресс-служба Госдумы

Фото - © Пресс-служба Госдумы

Планы Евросоюза по использованию замороженных российских активов являются прямым нарушением международного права и открытым грабежом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной думы РФ в Telegram-канале со ссылкой на заявление председателя ГД Вячеслава Володина.

Он подчеркнул, что европейским властям в будущем придется вернуть изъятые средства. Причем сделать это нужно будет с выплатой существенных процентов. 

По словам Володина, высшие руководящие посты в ряде стран Европы занимают некомпетентные политики. Депутат указал на глав Франции, ФРГ Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца.

Такие политики должны поддерживать экономику и население своей страны. Однако они направляют ресурсы на финансирование боевых действий на Украине.

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