Ученые-математики предупредили об опасности ИИ для науки

В последние месяцы новости об успехах ИИ в решении сложных математических задач вышли уже за пределы научного сообщества. Но ученые настаивают на том, что решение задач — это лишь инструмент, помогающий достичь основной цели — углубленного понимания математических концепций.

«Стремление ИИ-компаний решать математические задачи в качестве показателя эффективности наносит ущерб математической науке и математическому сообществу», — утверждают математики.

Быстрое решение не оставляет времени на выделение новых методов, а еще приводит к проблемам с авторством и плагиатом. К тому же, по словам ученых, их цели расходятся с целями ИИ-компаний.

Математики признают, что ИИ может ускорить научную работу, но последствия использования нейросетей будут зависеть только от людей и их принципов использования алгоритмов.

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