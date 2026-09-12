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В Минпросвещения РФ рассказали, с какого класса школьники могут пользоваться ИИ

Общество

Фото - © Медиасток.рф

Минпросвещения РФ выпустило методические рекомендации, в которых определены правила использования искусственного интеллекта школьниками, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, ученики 1-4-х классов не должны самостоятельно использовать ИИ-сервисы. В 5-9-х классах допускается использование ИИ для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез.

В 10-11-х классах, помимо перечисленного, ученики могут применять искусственный интеллект при реализации проектов и исследований. Например, с помощью ИИ они могут анализировать большие объемы данных, создавать визуальные материалы и т. д.

Педагог наделяется правом ограничивать использование ИИ при выполнении заданий, которые развивают навыки анализа, аргументации и творческого мышления.

Также ИИ нельзя использовать во время промежуточной и итоговой аттестации и при выполнении иных заданий, где требуется личная демонстрация школьником планируемых результатов обучения.

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