Рейс Москва — Анталья, вылетевший в 09:30, экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод, но пассажиров час не выпускают из самолета, сообщает «Осторожно, новости» .

Лайнер приземлился в Минеральных Водах в районе 2 часов дня. Как отметили туристы, причиной посадки стало невыполнение техобеспечения самолета. Люди уже час находятся на борту, их не впускают в аэропорт, потому что «терминал переполнен».

«За все это время нам не дали ни воды, ни тем более еды, при том что только полет был 5 часов, а в самолете мы уже находимся 6 часов», — пожаловались пассажиры.

Они добавили, что вылет из аэропорта планируется ближе к вечеру. Им пообещали, что из Москвы за ними отправили запасной рейс, на котором люди прибудут в Анталью.

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