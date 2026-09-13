Леди Гага приостановила карьеру ради первенца

40-летняя певица Леди Гага и ее жених Майкл Полански взяли паузу в работе, чтобы посвятить время новорожденному малышу, сообщает Super.ru .

По информации People, ребенок для пары на данный момент остается приоритетом.

Как рассказал источник, певица и ее жених взяли отпуск этим летом, чтобы быть вместе с малышом.

Слухи о пополнении в семье артистки появились давно. Ее заметили на прогулке с грудным ребенком на руках. При этом беременной Леди Гагу никто не видел. Возможно, ребенка выносила суррогатная мать. Официального заявления от артистки или ее представителей не было.

О желании стать мамой певица говорила давно. В 2019 году она признавалась, что хочет иметь детей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.