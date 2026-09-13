Британский банк Revolut подтвердил утечку данных клиентов мошенникам. Служба безопасности кредитной организации не заподозрила подвоха при обращении аферистов, сообщает портал TechCrunch .

Ранее стало известно, что у популярного среди российских эмигрантов банка Revolut произошла утечка данных. Мошенники получили доступ к личным данным клиентов кредитной организации.

«Компания Revolut недавно выявила факт мошенничества с использованием подставного лица, в рамках которого неавторизованная третья сторона использовала подлинный адрес электронной почты в домене государственного учреждения для отправки мошеннических запросов о предоставлении информации», — заявили в пресс-службе банка.

При этом в компании отметили, что утечка затронула «ограниченное» число клиентов, не уточнив точное количество. Также представитель банка воздержался от раскрытия информации о том, какое именно госучреждение использовалось мошенниками.

Инцидент не повлиял на банковские системы и средства клиентов.

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