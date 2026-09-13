Нетрезвая москвичка ругалась матом и с ноги разнесла унитаз в отделе полиции

Москвичка с ноги разнесла унитаз в отделе полиции, куда ее доставили в нетрезвом состоянии и без документов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Вечером 10 сентября девушка шла по одной из московских улиц. Сотрудники полиции заметили ее нетрезвую походку и подошли проверить документы. Москвичка ответила, что документов нет, отказалась ехать в отделение и попыталась уйти. По материалам суда, силовики применили к ней «боевые приемы» и посадили в служебное авто.

В отделе полиции задержанная выплеснула свою злость на унитаз. Она трижды ударила ногой по сливному бачку, часть унитаза разбилась. В процессе она нецензурно выражалась. Поведение москвички сочли проявлением «неуважения к сотрудникам полиции».

Девушка не признала свою вину, даже когда протрезвела. За мелкое хулиганство ее отправили в спецприемник на неделю.

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