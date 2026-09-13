МВД перечислило основные признаки заражения смартфона вирусами
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Пресс-служба министерства внутренних дел РФ перечислила основные признаки заражения мобильного телефона вирусами.
Среди них: зависание смартфона, медленное открытие приложений, множество рекламы, особенно там, где раньше ее не было.
Неожиданные списания с банковского счета или подозрительные SMS-сообщения также могут быть связаны с вирусными приложениями, которые пытаются навязать платные услуги без ведома владельца.
Вредоносные программы могут перегружать процессор, вызывая перегрев смартфона даже при простых задачах. Помимо этого, они приводят к неожиданному расходу батареи.
В ведомстве рекомендовали россиянам проверить устройство с помощью антивируса или обратиться к специалистам, если несколько из этих признаков возникают одновременно.
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