МВД перечислило основные признаки заражения смартфона вирусами

Среди них: зависание смартфона, медленное открытие приложений, множество рекламы, особенно там, где раньше ее не было.

Неожиданные списания с банковского счета или подозрительные SMS-сообщения также могут быть связаны с вирусными приложениями, которые пытаются навязать платные услуги без ведома владельца.

Вредоносные программы могут перегружать процессор, вызывая перегрев смартфона даже при простых задачах. Помимо этого, они приводят к неожиданному расходу батареи.

В ведомстве рекомендовали россиянам проверить устройство с помощью антивируса или обратиться к специалистам, если несколько из этих признаков возникают одновременно.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.