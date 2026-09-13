Начальник Московского вокзала Петербурга арестовали по обвинению в крупной краже

Смольнинский районный суд Петербурге отправил под стражу начальника Московского вокзала Артура Журавлева, а также сотрудников Ольгу Сидор и Любовь Кулькову по обвинению в крупной краже, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Согласно данным следствия, Журавлев, его заместитель Ольга Сидор и кладовщица камеры хранения ручной клади Любовь Кулькова вступили в сговор с целью присваивать чужое имущество пассажиров, оставленное в камере хранения забытых и невостребованных вещей.

Сотрудники транспортной безопасности передали Кульковой рюкзак, забытый на пункте досмотра. Как полагает следствие, обвиняемая знала, что пассажир ищет свой багаж. Предположительно, она оформила акт без указания содержимого рюкзака. Внутри оказалось более 870 тыс. рублей: 700 тыс. российских рублей, 1440 долларов, 200 евро, 2 тыс. китайских юаней, 50 турецких лир, 20 израильских шекелей, 2 тыс. казахстанских тенге, 210 сербских динаров, 1 тыс. японских йен и 300 белорусских рублей.

Кулькова могла спрятать деньги в пакет и передать его Сидор, спрятав под одеждой. Сидор, в свою очередь, позже передала его Журавлеву. По одной из версий, начальник вокзала оставил деньги в сейфе своего кабинета.

Знакомый пассажира, который забыл рюкзак, пришел в камеру хранения, чтобы забрать вещи. По информации следствия, Кулькова, выполняя указания Сидор, отдала рюкзак, но не рассказала, что внутри находились деньги.

26 августа деньги изъяли из сейфа начальника Московского вокзала. 11 сентября Журавлев, Сидор и Кулькова были задержаны. Им предъявили обвинение. Суд отправил их под стражу до 10 ноября.

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