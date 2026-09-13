У российского музыканта во Вьетнаме украли сумку с деньгами и документами

Российского музыканта, блогера, диджея 55×55 обокрали во Вьетнаме, когда он отдыхал в Нячанге на пляже, сообщает SHOT .

Он отправился купаться в море, а сумку оставил на берегу. Пока диджей отплывал от берега все дальше, за ним наблюдал местный житель, который стащил сумку с вещами и документами и уехал на мопеде.

Догнать его музыкант не смог. Он рассказал, что в сумке были наличные, несколько банковских карт, права, iPhone 15 (который вор сразу отключил) и пауэрбанк.

С собой у блогера осталась только запасная карточка и некоторые документы. В Нячанге он живет бесплатно у знакомого. При этом обращаться в полицию мужчина не видит смысла.

55×55 — российский музыкант и диджей, который делает ремиксы на фразы и мемы известных людей. В Сети у его клипов около 500 млн просмотров.

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