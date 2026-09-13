ВС РФ ударили по инфраструктуре ВСУ в Одессе

Днем в воскресенье российская армия нанесла групповые удары по предприятиям промышленности, которые занимаются изготовлением дронов, логоцентрам и складским терминалам, распределяющим и поставляющим грузы военного назначения, объектам энергетики, сообщает пресс-служба Минобороны.

Удары были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.

В Одессе ВС РФ поразили логистические центры «Пальма», Raben-ukraine и «Одесса-22», где хранили грузы, предназначенных для обеспечения украинской армии. Попали под удар цех по производству БПЛА и комплектующих к ним, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Удары в Одесской области нанесены по логистическому центру «Новая почта», в котором хранили и распределяли грузы для обеспечения ВСУ, цеху по производству дронов (н.п. Ильичевка), еще по одному логистическому центру (н.п. Усатово) и логоцентру «Блум» (н.п. Теплодар).

Кроме того, от российских ударов пострадали сухогруз в порту Одесса, который доставлял грузы для обеспечения армии противника, электроподстанции «Новая» и «Усатово», обеспечивающие работу портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях Украины.

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