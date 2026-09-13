В Екатеринбурге соседка украла выплаты у матери погибшего бойца СВО

83-летняя жительница Екатеринбурга потеряла сына на СВО. Она оформила и получила посмертные выплаты, но деньги с ее счета потихоньку стала снимать соседка по коммунальной квартире, сообщает E1.ru .

Всего с карты бабушки пропали почти 4,5 млн рублей.

Родные не знали, что пенсионерка, у которой деменция, получила «гробовые», ведь для этого нужно съездить в военкомат и написать заявление, а бабушка в последние годы плохо ориентировалась и не узнавала близких. Как выяснилось, разобраться с бумагами ей помогла соседка.

Мужчина пропал в конце июня.

«Тело до сих пор не найдено. Мы признавали его погибшим через суд, и решение есть только у меня. Я давал его маме, чтобы она оформила выплаты. Без него нельзя подать заявление. Как у бабушки его приняли, мы не понимаем», — поделился внук пенсионерки.

Мама погибшего получила половину выплат, положенных после смерти бойца, а его вдова — вторую половину. После получения денег с бабушкой начало твориться неладное. По словам внука, она стала разговаривать с ним через окно или выходила в коридор, домой не пускала. Молодой человек даже вызывал участкового, а когда узнал о пропаже денег, то сразу написал заявление в полицию.

Внук пенсионерки обратился в суд и выиграл процесс. Теперь соседка должна вернуть деньги, но многодетная мать, работающая помощником повара в детском саду, не может представить, сколько лет ей потребуется, чтобы отдать всю сумму. Она настаивает, что деньги не воровала.

Как сказала соседка, она покупала продукты для пенсионерки и ее сына, с которым она жила в коммуналке. К тому же внук о женщине не заботился, она до выплат часто кормила соседей на свои деньги. Еще попросила у бабушки средств на закрытие кредитов.

«Я взяла 542 тыс. только на кредит, миллионов я не тратила. Много денег уходило на продукты, они с сыном очень много ели», — поделилась женщина.

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