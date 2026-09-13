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Пробка образовалась из-за загоревшейся «ГАЗели» на МКАД

Происшествия
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Автомобиль «ГАЗель» загорелся на МКАД. В результате происшествия образовалась пробка, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ЧП произошло в воскресенье вечером на 107-м км МКАД. На опубликованных кадрах видно, как грузовой автомобиль почти полностью выгорел в правой полосе. Водители на низкой скорости объезжают препятствие.

Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.

Ранее автомобиль загорелся на внешней стороне 30 км МКАД. Из-за происшествия образовалась пробка.

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