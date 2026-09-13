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Обезьяну заметили на балконе многоэтажки в Петербурге

Общество
Телеграм-канал «Осторожно, Новости»

Фото - © Телеграм-канал «Осторожно, Новости»

На балконе ЖК «Артлайн» в Санкт-Петербурге горожане заметили обезьяну. Они опасаются, что животное содержат в плохих условиях, сообщает «Осторожно, новости».

Как поделились очевидцы, хозяйка держит окно открытым, но дверь в квартиру закрыта. Иногда девушка била обезьяну.

Соседи подали заявление в полицию и Роспотребнадзор три раза, но ответа так и не получили. Горожанка утверждает, что взяла обезьяну на передержку.

«Вчера она сидела в клетке малюсенькой, где она даже в полный рост не может встать», — пожаловались соседи.

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