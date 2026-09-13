На Марсе нашли россыпь загадочных впадин размером около 1 см

Изображение небольших углублений аппарат сделал 19 августа с помощью камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI).

При этом не один снимок, а составное изображение. Сначала камера делает несколько фото с разными вариантами фокусировки, после этого снимки объединяются в одно изображение. Благодаря этому больше деталей получается резкими.

Так, на фото заметна одна из ямок. Она достаточно маленькая — диаметром около 1 см. Причем сами по себе углубления на планете — не редкость. Они появляются, когда из породы выветриваются мелкие камни или конкреции. Но данные ямки, которые марсоход обнаружил в районе горы Шарп, оказались менее глубокими и более широкими, чем обычно.

Пока специалистам неясно, что именно оставило эти ямки. Рядом не нашли подходящих объектов, которые раньше могли бы находиться внутри. Поэтому пока остается загадкой, какие процессы воздействовали на данный участок пород.

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