Москвич 8 раз лечился от хламидиоза, надевая презерватив в конце полового акта

Житель Москвы восемь раз лечился от хламидиоза из-за неправильного использования презервативов. Он надевал их только в самом конце полового акта, сообщает Mash .

26-летний москвич неоднократно обращался к врачам с недугом. Он проходил лечение, но вскоре снова заражался инфекцией. Лишь разговор с венерологом помог решить проблему. Москвич считал, что презерватив достаточно надеть непосредственно перед эякуляцией.

Врач объяснил молодому человеку, что использовать контрацепцию нужно с самого начала полового акта — иначе не сработает.

Хламидиоз — довольно распространенное заболевание без заметных симптомов. В России его относят к часто встречающимся инфекциям, передающимся половым путем. Согласно данным Минздрава, в 2021 году выявили 17,9 случаев на 100 тыс. человек.

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