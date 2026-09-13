Хоккейного судью задержали по подозрению в убийстве беременной женщины

11 сентября стало известно об исчезновении женщины. С 8 сентября ее объявили в розыск. По данным МВД, 38-летний подозреваемый признал, что был близок с погибшей и знал о ее беременности. Однако Гавриленок состоял в официальных отношениях с другой женщиной, из-за чего между Алексеем и Татьяной часто возникали конфликты.

Во время очередной ссоры Гавриленок несколько раз ударил женщину ножом. Затем он положил тело в дорожную сумку, вывез за город и закопал в лесу под Минском. По пути он избавился от улик: окровавленной одежды и смартфона жертвы. В квартире, где произошло убийство, Гавриленок также тщательно уничтожил все следы.

Алексей Гавриленок — сын экс-вратаря сборной Белоруссии Александра Гавриленка. Подозреваемый выступал за юношеские сборные страны, в сезоне-2006/2007 играл на молодежном чемпионате мира, а с 2008 по 2015 год защищал цвета «Бреста», где завершил карьеру игрока.

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