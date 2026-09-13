«Желтый» уровень опасности объявили в Московской области из-за тумана

Предупреждение будет действовать с 00:00 до 08:00 понедельника.

Аналогичный уровень опасности погоды объявили на территории Брянской, Липецкой и Ивановской областях. При этом «оранжевый» уровень будет действовать на территории Тверской, Смоленской, Калужской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Курской областях.

«Желтый» уровень — потенциально опасная погода, когда жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности при движении на транспорте и при перемещении пешком.

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