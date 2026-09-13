Коммунальный коллапс: черная жижа из крана третью неделю кошмарит ямальцев

Жители Ноябрьска третью неделю наблюдают черную жижу, текущую из кранов в домах на улицах Магистральной и Советской, сообщает Ura.ru .

При этом горячей воды, как пожаловались горожане, нет все лето, она течет лишь еле теплая. Ситуацию усугубляет стройка, из-за которой УК якобы без предупреждений отключают воду.

Проблемы тянутся с середины августа. Тогда на сетях «Севэнко» произошла авария. С тех пор прошло уже три недели, но качество воды не изменилось. Мэрия порекомендовала жителям обращаться в УК, а Госжилнадзор ЯНАО направляет их на ресурсников, обещая перерасчет после нормализации ситуации.

Устав от отписок, местные жители написали в прокуратуру. Поэтому жалобы находятся на рассмотрении, а в адрес «Севэнко» внесено представление.

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