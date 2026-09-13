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Москва из космоса: появился новый снимок столицы в честь ее 879-летия

Наука

Фото - © Роскосмос

Космонавт Роскосмоса Анна Кикина сфотографировала Москву с борта МКС, которая находится на высоте около 400 км над Землей, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Она сделала снимок в честь 879-летия российской столицы.

На фото Москве светится в темноте как огромная звезда, а рядом находятся другие звезды-города значительно меньшего размера.

Ранее Lunar Embassy сообщила, что США не могут претендовать на Луну.

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