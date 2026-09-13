Lunar Embassy сообщила, что США не могут претендовать на Луну

США и другие страны не могут претендовать на владение Луной согласно Договору о космосе 1967 года, сообщает ТАСС .

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал в соцсетях снимок Луны, назвав ее собственностью страны.

«Договор о космосе 1967 года был ратифицирован почти всеми странами мира, включая Соединенные Штаты, данное соглашение предусматривает, что никакая правительственная или суверенная организация не могут и не имеют полномочий или какой-либо юрисдикции над каким-либо небесным телом в нашей Солнечной системе, — указали в пресс-службе организации Lunar Embassy, специализирующейся на продаже прав на владение участками на внеземных объектах.

В Lunar Embassy добавили, что США и другие страны, согласно своим обязательствам, не могут претендовать на Луну, так как добровольно отказались от этого.

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