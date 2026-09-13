«Мы все умрем!» Самолет с россиянами дважды не смог приземлиться в Тунисе

Самолет с россиянами попал в жестокий шторм и дважды не смог приземлиться в Тунисе. Пассажиры уверяют, что борт чуть не упал, а в салоне кричали от страха: «Мы все умрем!», сообщает SHOT .

Борт Turkish Airlines следовал рейсом Стамбул — Тунис. Во время посадки Airbus A321 попал в мощный шторм, из иллюминаторов не было видно земли. По словам россиянок, самолет сильно трясло, в какой-то момент казалось, что он может упасть. В этот момент пассажиры закричали: «Мы все умрем!».

Пилоты дважды пытались посадить самолет в аэропорту Туниса, но затем ушли на запасной аэродром в Энфиду, где борт успешно приземлился.

Ранее россиянин умер на борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы во вьетнамский Нячанг. До этого была совершена экстренная посадка в Узбекистане.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.