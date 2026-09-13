ВСУ ударили по бензовозам с топливом для ЗАЭС, погибли 2 военных
Фото - © Константин Михальчевский/РИА Новости
Украинские военные разбомбили бензовозы с дизельным топливом, предназначенным для Запорожской АЭС, сообщает газета «Страна Росатом».
По колонне автомобилей противник нанес серию комбинированных ударов, рассказал гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Атака произошла 11 сентября.
В результате этого нападения большое количество военных были ранены, двое погибли.
«Киевские организаторы этих ударов совершили это преступление, прекрасно зная, что речь идет именно о доставке топлива и что это топливо жизненно необходимо станции, особенно с учетом того, что в августе–сентябре почти три недели она оставалась без внешнего электроснабжения и „сидела“ исключительно на дизелях по причине провокаций Киева», — пояснил Лихачев.
По его словам, ситуацию можно трактовать исключительно однозначно — Украина встала на путь провоцирования ядерного инцидента на крупнейшей атомной станции в Европе. Это грозит непредсказуемыми последствиями, причем они проявятся не только в близлежащих регионах.
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