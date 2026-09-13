Жильцов дома, пострадавшего при атаке БПЛА в Нижнекамске, разместили в школе

Для жителей из пострадавшего от беспилотника дома в Нижнекамске организовали пункт временного размещения в ближайшей школе, сообщает «Осторожно, новости» .

Ранее два человека погибли в результате повреждения машины при атаке беспилотников на Нижнекамск. Один из дронов врезался в жилой дом, там пострадали четыре человека.

По словам очевидцев, звуки взрывов они услышали около 4 часов утра. Из-за атаки в нескольких квартирах выбило стекла, также повреждены машины.

В ПВР для горожан организовано питание, специалисты фиксируют все обращения, сообщил глава Нижнекамского муниципального района Радмир Беляев. В поврежденном дроном доме пока находиться нельзя.

Кроме того, в Нижнекамске приостановили движение трамваев из-за отключения электричества. Ночью жители нескольких районов жаловались на отсутствие света.

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