2 человека погибли из-за атаки украинских БПЛА на Нижнекамск

Два человека погибли в результате повреждения машины при атаке беспилотников на Нижнекамск, сообщает ТАСС .

Как отметили в пресс-службе главы Татарстана, БПЛА попал в дерево и в результате удара повредил стоявший рядом автомобиль, где сидели четыре молодых человека. Двое погибли, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Один из дронов врезался в жилой дом, там пострадали четыре человека.

Всего 12 человек пострадали из-за атаки на промышленные и гражданские объекты республики. Всем пострадавшим оказывают медпомощь.

На одном из предприятий Нижнекамска пожарные тушат возгорание после атаки БПЛА.

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