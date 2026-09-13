Фото - © Кадр из фильма с участием Геннадия Спириденкова

Не стало актера из «Улицы разбитых фонарей» Геннадия Спириденкова

На 71-м году жизни скоропостижно скончался актер театра «Комедианты», заслуженный артист РФ Геннадий Спириденков, сообщили в театре.

Он умер 12 сентября.

«Сегодня мы скорбим вместе с родными и близкими Геннадия Валентиновича… Прощай, наш незабвенный Яичница, Лепорелло, Пересолин», — говорится в сообщении театра.

Как написали СМИ, актер упал во время представления. Несмотря на оперативную помощь, спасти Спириденкова не удалось.

Геннадий Спириденков родился 10 апреля 1956 года. Работал в Ленинградском ТЮЗе, Петербургском театре миниатюр, а потом пришел в театр «Комедианты».

Также он снимался во множестве сериалов. Зрителям известен по работам в «Улицах разбитых фонарей», «Литейном», «Тайнах следствия», «Убойной силе» и других.

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