Это не диагноз: почему сентябрьские двойки мало говорят о способностях ребенка

Год только начался, а в дневнике уже есть плохая отметка. Родители в тревоге: неужели ребенок все забыл за лето, отстал от класса и потерял мотивацию? Но пара двоек в начале учебного года еще не говорит о способностях школьника, сообщила РИАМО методист по литературе «Онлайн-школы № 1» Татьяна Куц.

По ее словам, первые недели сентября — переходный период. Ребенок возвращается не только в школу, но и в более динамичный график. Теперь у него ранний подъем, несколько часов занятий, постоянное переключение между предметами, домашние задания и необходимость долго удерживать внимание. Сначала это может даже вдохновлять на новые учебные достижения.

«В начале сентября многие дети действительно идут в школу с удовольствием. Они отдохнули за лето, соскучились по друзьям, им интересно посмотреть новые учебники, познакомиться с учителями. К тому же работает ощущение нового старта: кажется, что в этом году все обязательно получится», — сказала Куц.

Рост нагрузки

Она предупредила, что новизна постепенно сменяется школьными буднями. Возвращаются кружки и секции, начинаются проверочные работы, растет объем домашних заданий. Усталость накапливается не сразу. В первые дни ребенок еще может легко справляться с нагрузкой. А спустя несколько недель становится заметно, сколько сил требует новый режим.

«Именно в это время вместо повторения пройденного материала начинаются новые темы, проверочные и более активный темп работы. Если после школы ребенка ждут еще несколько дополнительных занятий, нагрузка может оказаться чрезмерной», — пояснила методист.

Она добавила, что в результате первые двойки могут быть связаны не столько с пробелами в знаниях, сколько с усталостью, снижением концентрации или трудностями адаптации к школьному ритму.

Привычки каникул и невнимательность

Как объяснила методист начальной школы «Онлайн-школы № 1» Алина Жданова, после трех месяцев каникул меняется не только режим дня, но и поведение ребенка во время учебы. Порой за лето теряется способность долго удерживать внимание, слушать инструкцию, быстро переключаться между заданиями, планировать работу и проверять себя.

«Привычки учиться закономерно ослабевают. Поэтому в сентябре ребенок может ошибиться даже в том, что еще в мае делал без труда», — уточнила собеседница.

По ее словам, ученик может хорошо знать тему, помнить правила и формулы, но все равно допустить ошибку из-за невнимательности. Например, правильно выполнить все шаги решения, но неверно записать ответ, не дочитать условие задачи до конца или пропустить важную деталь в задании.

«Я бы не делала выводы об успеваемости по первой контрольной или первым домашним заданиям. Обычно около трех недель уходит только на то, чтобы снова привыкнуть к школьному темпу», — добавила Жданова.

Гораздо показательнее, как считает специалист, каким образом ученик справляется с заданиями в динамике: уменьшается ли количество ошибок после повторения, становится ли ему легче работать в привычном темпе, может ли он сам объяснить материал. Если после нескольких попыток результат улучшается, скорее всего, речь идет о временной трудности, а не о проблемах со знаниями.

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