Человек пострадал из-за атаки дронов ВСУ на Краснодарский край

На территории предприятия в Славянском районе в Краснодарском крае начался пожар после атаки беспилотников, обломками БПЛА поврежден газопровод в частном секторе Славянска-на-Кубани, сообщает оперштаб региона.

Кроме того, были повреждены четыре частных дома и поликлиника.

Предварительно, пострадал один человек. Ему оказали амбулаторную помощь.

Во всех случаях ЧП на местах в Краснодарском крае работают оперативные и специальные службы.

Ранее два человека погибли в результате повреждения машины при атаке БПЛА на Нижнекамск.

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