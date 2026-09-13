Человек пострадал из-за атаки дронов ВСУ на Краснодарский край
Фото - © Станислав Красильников/РИА Новости
На территории предприятия в Славянском районе в Краснодарском крае начался пожар после атаки беспилотников, обломками БПЛА поврежден газопровод в частном секторе Славянска-на-Кубани, сообщает оперштаб региона.
Кроме того, были повреждены четыре частных дома и поликлиника.
Предварительно, пострадал один человек. Ему оказали амбулаторную помощь.
Во всех случаях ЧП на местах в Краснодарском крае работают оперативные и специальные службы.
Ранее два человека погибли в результате повреждения машины при атаке БПЛА на Нижнекамск.
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