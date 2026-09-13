Ребенок погиб в перевернувшемся УАЗе в Новосибирской области

На дороге в 2 км от с. Кондусла в Новосибирской области 15 -летний водитель за рулем УАЗ-31512 не справился с управлением, съехал на обочину, затем автомобиль перевернулся на крышу, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Кроме водителя, в машине были еще трое несовершеннолетних. Один из них в результате аварии погиб.

Прокуратура взяла на контроль ход уголовно-процессуальной проверки по факту трагедии, установление всех обстоятельств ДТП. Также специалисты проверят соблюдение требований закона о безопасности дорожного движения, соблюдение прав несовершеннолетних.

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