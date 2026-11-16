В МИД отреагировали на заявление Эстонии о закрытии границы с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва проверит сообщения о том, что Таллин намерен принять решение о закрытии границы с РФ, сообщает РИА Новости .

«Проверим все это на достоверность», — отметила она.

Захарова добавила, что если это реальные планы, то «они вписываются в очередной приступ агрессивной и безудержной русофобии».

Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что Эстония с 1 декабря полностью прекратит работу всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Министр подчеркнул, что любые шаги, направленные якобы на «дестабилизацию обстановки и подрыв национальной безопасности республики не останутся без реакции».

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