В МИД отреагировали на заявление Эстонии о закрытии границы с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва проверит сообщения о том, что Таллин намерен принять решение о закрытии границы с РФ, сообщает РИА Новости.
«Проверим все это на достоверность», — отметила она.
Захарова добавила, что если это реальные планы, то «они вписываются в очередной приступ агрессивной и безудержной русофобии».
Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что Эстония с 1 декабря полностью прекратит работу всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Министр подчеркнул, что любые шаги, направленные якобы на «дестабилизацию обстановки и подрыв национальной безопасности республики не останутся без реакции».
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