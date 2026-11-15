Силы ПВО уничтожили еще семь беспилотников, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны уничтожили 7 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено семь БПЛА, летевших на Москву», — сообщил он.

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.