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В Курской области пострадали два человека из-за взрывного устройства

Происшествия

В Рыльске Курской области 2 мирных жителя получили ранения при подрыве сброшенного с БПЛА взрывного устройства Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на платформе «Макс».

По его словам, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

«Бригада скорой доставляет их в Курск. Наши врачи окажут всю необходимую помощь», — сообщил Хинштейн.

Ранее три мирных жителя, включая двух несовершеннолетних,пострадали при ударе вражеского беспилотника по территории Курска.

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