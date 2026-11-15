2 ребенка и 1 взрослый ранены, повреждены 4 дома после атаки БПЛА по Курску

Три мирных жителя, включая двух несовершеннолетних, пострадали при ударе вражеского беспилотника по территории Курска. Об этом сообщает губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в МАКС .

У 4-летнего мальчика диагностировано слепое осколочное ранение кисти, у 8-летнего ребенка зафиксированы осколочное ранение и травма головы. У 70-летней пенсионерки обнаружена травма головы и слепое осколочное ранение лица.

Угрозы жизни пострадавших нет. Всех их госпитализировали в областную больницу под наблюдение медиков.

При этом взрывной волной и осколками в городе повреждены четыре частных дома. Восстановить их власти пообещали после оценки ущерба специальной комиссией.

Кроме того, еще один удар пришелся по селу Прилепы Хомутовского района. Там 59-летняя местная жительница получила акубаротравму и первую медицинскую помощь. В ее домовладении оказались повреждены фасад, забор и остекление.

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