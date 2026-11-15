Крысиный бум угрожает городам России в ближайшие два года

Численность крыс в России в ближайшие два года может вырасти в два раза на фоне потепления. Это грозит распространением опасных для человека инфекций, сообщает Telegram-канал SHOT .

По мнению специалистов, стремительному размножению грызунов способствуют мягкие погодные условия, доступность пищевых отходов на мусорных площадках, а также теплые подвалы. Там крысы комфортно пережидают холода.

Жители мегаполисов уже фиксируют рост числа встреч с грызунами на улицах. Кандидат биологических наук Иван Новицкий предупреждает, что при сохранении нынешней тенденции популяция удвоится в самом скором времени.

Как рассказал член президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов, спрос на дератизацию заметно подскочил — за минувший год количество заявок на обработку территорий в Ростове-на-Дону выросло в два раза, а в Красноярском крае число обращений от граждан подскочило в три раза.

Всплеск численности грызунов чреват распространением лептоспироза, сальмонеллеза и вируса Сеула. Недуги передаются через зараженные продукты, воду, поверхности или пыль от высохших выделений. Болезни способны вызывать тяжелые поражения печени, почек, легких и сосудистой системы.

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