Тараканы и 40 кг продуктов без маркировки: в Москве закрыли ресторан на 90 дней

В московском суши-ресторане обнаружили тараканов и 40 кг продуктов без маркировки. Проверку инициировали несколько случаев инфекционных заболеваний, люди почувствовали недомогание после обеда продукцией заведения, пишет Baza .

Проверка выявила целый ряд нарушений. На продуктах и заготовках отсутствовали маркировки, для сырого мяса и готовой еды использовали один и тот же инвентарь, а продукты и посуду мыли в одной раковине.

Кроме того, у части сотрудников не оказалось медкнижек и отметок о пройденном медосмотре. По итогам проверки из ресторана изъяли 40,5 кг продуктов, а работу заведения заморозили на 90 дней.

Для суши-ресторана это не первый подобный случай. В феврале 2025 года ресторан уже закрывали на 90 суток после жалобы на некачественные роллы, и тогда проверка тоже обнаружила серьезные нарушения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.