Сегодня в Красногорском городском суде по команде «пожар» прошла совместная отработка действий дежурного персонала и экстренных служб. Условным очагом стало помещение архива на третьем этаже. Для ликвидации привлекались силы и средства 15-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по Московской области. Действия личного состава, как отметили, были отточены и слажены.

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Городскому округу Красногорск капитан Илья Лобанов рассказал, что эвакуация прошла в штатном режиме: сотрудники вышли слаженно и оперативно. Такие тренировки нужны, чтобы закрепить алгоритм действий людей при возможном пожаре.

По словам Лобанова, в текущем году на территории округа, к сожалению, допущен рост гибели людей, в том числе детей, а число травмированных превышает показатели прошлого года. Поэтому он обратился ко всем жителям и напомнил о наступлении осенне-зимнего отопительного периода. Капитан призвал не оставлять без присмотра отопительные и нагревательные приборы и любую технику без визуального контроля: в отсутствие человека это может привести к трагическим последствиям.