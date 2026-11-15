В подмосковных Люберцах консьержа многоэтажки убил дебошир

В жилом комплексе в городском округе Люберцы в Московской области минувшей ночью убили консьержа. Главным подозреваемым в деле стал его собственный сын, сообщают РЕН ТВ и Telegram-канал « МК: срочные новости ».

По сведениям телеканала, злоумышленник вышел на улицу с криками. Затем начал бегать по двору и выкрикивать слова на иностранном языке.

Как уточняет Telegram-канал «МК: срочные новости», трагедия случилась в ЖК в городском округе Люберцы. В убийстве подозревается сын погибшего консьержа. По информации канала, этого молодого человека и прежде неоднократно замечали в неадекватном состоянии. Один раз его чуть сильно не избили после того, как он справил нужду прямо на стену подъезда.

По информации Mash, зарезавшим консьержа стал бывший заключенный, который недавно вышел из тюрьмы. Он устроил дебош во дворе, вахтер пытался его успокоить, но мужчина продолжил громко материться на английском у второго корпуса ЖК. После этого ворвался в дом и набросился с ножом на консьержа. 60-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой.

Злоумышленника скрутили жители дома, подъехавшие полицейские задержали его.

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