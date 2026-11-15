Бывший президент США Джо Байден дал нелестную характеристику украинскому президенту Владимиру Зеленскому на страницах своих мемуаров «Обещай мне, Америка», об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

В книге он признал, что отношения лидеров порой были натянутыми, а украинского коллегу описал как человека, способного быть «капризным и упрямым».

Кроме того, по его словам, Зеленский оказался «не таким благодарным, как я ожидал». Издание связывает такие оценки с тем, что Киев регулярно добивался от Вашингтона новых поставок оружия и дополнительной финансовой помощи.

Россия при этом считает поставки вооружений Украине «игрой с огнем», которая мешает урегулированию. В Кремле заявляли, что подобные шаги Запада не способствуют переговорам и будут иметь негативный эффект.

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