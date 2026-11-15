Движение транспорта на дублере СВХ в Москве полностью восстановили
Движение транспорта на дублере Северо-Восточной хорды в районе дома 74 по проезду Черепановых в Москве полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Утром 15 ноября водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Он выехал за пределы трассы и врезался в ограждение на дублере СВХ.
На место инцидента выезжали оперативные службы города. Они выясняли обстоятельства ДТП и проверяли, есть ли пострадавшие.
Проезд со стороны 3-го Нижнелихоборского проезда на съезд МСД в направлении области перекрывали. Решение было временным.
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