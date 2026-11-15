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Движение транспорта на дублере СВХ в Москве полностью восстановили

Транспорт

Движение транспорта на дублере Северо-Восточной хорды в районе дома 74 по проезду Черепановых в Москве полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса. 

Утром 15 ноября водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Он выехал за пределы трассы и врезался в ограждение на дублере СВХ. 

На место инцидента выезжали оперативные службы города. Они выясняли обстоятельства ДТП и проверяли, есть ли пострадавшие.

Проезд со стороны 3-го Нижнелихоборского проезда на съезд МСД в направлении области перекрывали. Решение было временным.

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