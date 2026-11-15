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Королев расширяет сотрудничество с Китаем в сфере образования

В Королеве на оперативном совещании подвели итоги этой работы и обсудили дальнейшее развитие российско-китайского образовательного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Королев.

Школьники изучают китайский язык, участвуют в международных олимпиадах, знакомятся с культурой Китая и обмениваются опытом со сверстниками.

За последний год удалось реализовать сразу несколько интересных проектов: — 278 учеников из 9 школ изучают китайский язык, в том числе общаются с его носителями в формате телемостов.

— Хор гимназии № 9 представил Королев на международном фестивале «Усиньский соловей» в Китае.

— Международная космическая олимпиада в Королеве вновь объединила талантливых ребят из России и Китая. В отборочном этапе приняли участие 592 школьника из 44 городов Подмосковья.

— Заключено соглашение о сотрудничестве с китайским городом Нанкин. Впереди — совместные образовательные программы, обмен опытом и новые научные проекты.

«Продолжаем развивать изучение китайского языка в рамках „Школьной академии главы“, расширять международные связи наших образовательных учреждений и внедрять лучшие педагогические практики. Наша цель — открывать перед юными королевцами новые возможности для обучения, развития и реализации своих талантов», — отметил глава Королева Игорь Трифонов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.