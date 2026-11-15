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В очередях на подъездах к Крымскому мосту собрались 520 автомобилей

Транспорт

На подъездах к Крымскому мосту к 10:00 утра в очереди на ручной досмотр скопилось 520 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Со стороны Керчи скопились 400 транспортных средств. При этом время ожидания проезда составляет примерно два часа.

Со стороны Тамани своей очереди на прохождение обязательной проверки ожидают 120 автомобилей.

4 ноября по Крымскому мосту временно перекрывали движение. Причина тогда не уточнялась.

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