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В очередях на подъездах к Крымскому мосту собрались 520 автомобилей

На подъездах к Крымскому мосту к 10:00 утра в очереди на ручной досмотр скопилось 520 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал « Крымский мост: оперативная информация ».

Со стороны Керчи скопились 400 транспортных средств. При этом время ожидания проезда составляет примерно два часа.

Со стороны Тамани своей очереди на прохождение обязательной проверки ожидают 120 автомобилей.

4 ноября по Крымскому мосту временно перекрывали движение. Причина тогда не уточнялась.

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