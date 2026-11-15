В очередях на подъездах к Крымскому мосту собрались 520 автомобилей
На подъездах к Крымскому мосту к 10:00 утра в очереди на ручной досмотр скопилось 520 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Со стороны Керчи скопились 400 транспортных средств. При этом время ожидания проезда составляет примерно два часа.
Со стороны Тамани своей очереди на прохождение обязательной проверки ожидают 120 автомобилей.
4 ноября по Крымскому мосту временно перекрывали движение. Причина тогда не уточнялась.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.