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По Крымскому мосту временно перекрыли движение

Транспорт

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Водителей и пассажиров, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие.

Причина, по которой временно закрыли проезд, не уточняется.

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