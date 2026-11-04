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Три города Волынской области остались без электричества

ЖКХ

Города Луцк, Ковель и Любомль в Волынской области на западе Украины остались без света, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Луцк, Ковель и Любомль остались без электроэнергии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в области была повреждена одна из подстанций.

Ранее  российской ударной беспилотной авиации помешали работе стратегических объектов военно-промышленного комплекса Украины.

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