В 18 населенных пунктах Клина провели работы по содержанию дорог

Специалисты Мосавтодора привели в порядок региональные дороги в городском округе Клин в 18 населенных пунктах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Для обеспечения комфортного и безопасного проезда жителей окружного центра и малых населенных пунктов выполнили ямочный ремонт и восстановили элементы инфраструктуры.

Так, отремонтировали ямы: в городе Клин на Волоколамском шоссе между остановками «Станкозавод» и «Автоколонна № 1792», в поселке Чайковского, деревнях Мисирево, Соголево, Чернятино, Гологузово, Копылово, Медведково, Покровка, вблизи деревень Кореньки и Тиликтино.

Для безопасности дорожного движения специалисты привели в нормативное состояние знаки в городе Высоковск на улицах Курятникова, Владыкина, на обходе Высоковска, в деревнях Пахомово, Третьяково, Игумново, в селе Воздвиженское и вблизи деревни Медведково. А еще восстановили искусственные дорожные неровности в деревнях Напругово и Спас-Коркодино.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.