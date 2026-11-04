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Вмерзшую в лед косулю спасли в Комсомольске-на-Амуре

Общество

Косуля намертво вмерзла в лед в районе речного вокзала в Комсомольске-на-Амуре, животное удалось спасти, сообщает SHOT.

Прохожие заметили замерзающую косулю примерно в 5-6 м от берега. На место сразу вызвали спасателей, которые увидели, что застрявшее животное почти выбилось из сил и едва держалась в полынье.

Началась операция по спасению. Один из спасателей в гидрокостюме добрался до косули по тонкому льду. Мужчина с помощью веревки вытащил ее на берег.

После этого обессилевшее животное доставили в зооцентр «Питон». Там косуле выделили место для обогрева и восстановления сил.

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