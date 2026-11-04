Российские военные ударили по двум электроподстанциям Украины

ВС РФ ударили беспилотниками по объектам украинского энергетического комплекса и морским судам, которые задействованы в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны.

Ударами российской армии поражены электроподстанция «Наливайковка» (750 кВ) в Киевской области и электроподстанция «Чижовка» (110 кВ) в Житомирской области.

Еще в акватории Черного моря в районе 8 км юго-западнее Одессы пострадал сухогруз с военным имуществом, которое предназначалось украинской армии.

Ранее российские бойцы поразили логистический центр под Житомиром, где хранились военные грузы.

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