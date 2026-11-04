Снег выпал в Московском регионе ночью и утром

Ночью и утром в среду в Подмосковье и Москве выпал снег, также отмечен дождь со снегом, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, снег выпал в подмосковных Дмитрове и Наро-Фоминске, столичном Внукове, а дождь со снегом зафиксировали на метеостанции МГУ в мегаполисе.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в среду в регионе пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. В Московской области местами может образоваться временный снежный покров высотой около 1 см.

Также осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются и 5 ноября.

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