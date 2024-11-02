День народного единства: как Россия возродилась под сенью иконы Божьей матери

Начиная с 2005 года, в России ежегодно отмечается День народного единства. В материале РИАМО рассказываем, какой дате в истории посвящен праздник и что он значит для современной России.

Смутное время как начало возрождения Российского государства

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Всем известно, что День народного единства учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение, возглавляемое гражданином Мининым и князем Пожарским, освободило Москву от польских интервентов.

К этим событиям привело Смутное время, начавшееся в конце XVI века. Интересы Руси и Польши в Восточной Европе постоянно сталкивались – страны имели большую общую границу, и войска регулярно пересекали пограничные линии. Поляки всегда хотели подчинить себе восточного соседа и распространить на него католичество. После смерти в 1598 году последнего царя из династии Рюриковичей, Федора I Ивановича, полякам представился шанс завоевать разрозненное и поэтому слабое русское государство.

Престол занял боярин Борис Годунов, но его положение было очень шатким – большинство знати не признало его прав на трон, да и народ не поддерживал нового царя. Такое положение стало хорошей почвой для появления сразу нескольких «Лжедмитриев». Все они выдавали себя за погибшего царевича Дмитрия – брата Федора I и законного наследника престола.

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Распад российского государства и поражение антипольского восстания

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Лжедмитрии были обеспечены поддержкой Речи Посполитой, а в 1609 году польский король Сигизмунд III вторгся в пределы России и оккупировал огромные территории. Власть оказалась в руках «семибоярщины» во главе с князем Федором Мстиславским. Он и его совет присягнули сыну Сигизмунда, католическому королевичу Владиславу. Москву наводнили поляки.

Такая ситуация, естественно, породила народный бунт. Патриарх Гермоген призвал русский народ встать на защиту православия и изгнать польских захватчиков из Москвы. Его призыв был услышан, и началось широкое патриотическое движение. Первое народное ополчение возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Но из-за распрей между дворянами и казаками, которые по ложному обвинению убили воеводу, ополчение распалось. Преждевременно начавшееся 19 марта 1611 года в Москве антипольское восстание потерпело поражение.

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Народное ополчение и избрание нового царя

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Эта неудача не остановила народ. В сентябре 1611 года предприниматель, нижегородский земский староста Кузьма Минин снова обратился к горожанам с призывом создать народное ополчение. Он произнес речь на главной площади, и по его призыву люди стали сдавать добровольные взносы в казну ополчения. Позже был назначен обязательный сбор пятой части доходов на жалованье служивым.

На пост главного воеводы Минин пригласил новгородского князя Дмитрия Пожарского. Но тот согласился не сразу – он попросил народ выбрать для него помощника, который бы заведовал казной ополчения. Таким человеком выбрали Кузьму Минина. В итоге во главе второго земского ополчения встали люди, выбранные народом – Минин занимался бытовыми вопросами, а Пожарский командовал войском.

Под знамена народно избранных Минина и Пожарского собралось войско в более чем 10 тысяч служилых поместных людей, около трех тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множество крестьян. Это было поистине всенародное ополчение, объединившее все сословия перед общим врагом.

Нижегородское земское ополчение 4 ноября 1612 года взяло штурмом Китай-город. Гарнизон Речи Посполитой с большими потерями отошел в Кремль. Положение интервентов было настолько бедственным, что капитуляцию они подписали уже на следующий день, а спустя сутки сложили оружие.

В конце февраля 1613 года Земский собор, куда входили представители всех сословий страны – дворянства, боярства, духовенства, казачества, стрельцов, черносошных крестьян – а также делегаты от многих русских городов, избрал новым царем сына митрополита Филарета, Михаила Романова. Земский собор 1613 года стал окончательной победой над Смутой и торжеством национального единства.

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День народного единства: суть и значение праздника для России

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Главными героями ополчения, объединившими Россию, стали нижегородский земский староста Кузьма Минин и новгородский князь Дмитрий Пожарский. А Нижний Новгород стал одним из центров ополчения, где Минин вместе с протопопом Саввой призывал народ «помочь московскому государству», согласно грамоте плененного поляками патриарха Гермогена.

Памятник «Гражданину Минину и князю Пожарскому», установленный на Красной площади в 1818 году, свидетельствует о союзе благородного дворянина и провинциального предпринимателя для спасения Родины. А выборы нового царя, первого монарха из династии Романовых, были действительно всенародными.

Поэтому этот день стал символом единства, когда народ перешагнул через все разногласия, распри и недовольства, сумел одолеть общего врага, установить мир и сохранить государство. Многотысячное войско ополченцев объединило не только сословия, но и национальности – под знамена Минина и Пожарского встали русские, марийцы, чуваши, коми и представители других народов в пределах российского государства.

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Почему 4 ноября отмечают еще и праздник Казанской иконы Божией Матери

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4 ноября православные отмечают еще и День Казанской иконы Божией Матери, но и он посвящен событиям 1612 года. Именно с этой чудотворной иконой, явленной в 1579 году, ополченцы вошли в Москву и смогли победить. К Дмитрию Пожарскому икона попала от неудавшегося первого ополчения. После победы над поляками икона стала предметом особого почитания.

Князь Пожарский на собственные деньги построил на краю Красной площади Казанский собор, куда и перенесли икону, и с тех пор Казанскую икону начали почитать не только как покровительницу дома Романовых. По указу Алексея Михайловича было установлено обязательное празднование 4 ноября как дня благодарности Пресвятой Богородице за ее помощь в освобождении России от поляков. Этот праздник отмечался до 1917 года. В церковный календарь этот день вошел как Празднование Казанской иконе Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году.

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Когда 4 ноября сделали праздничным днем

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Впервые в истории новой России День народного единства отметили 4 ноября 2005 года. Однако этот день стал праздничным еще в 1613 году, когда царь Михаил Федорович Романов учредил День очищения Москвы от польских интервентов. Его сын Алексей Михайлович уже в 1649 году объявил 4 ноября церковно-государственным праздником, по его распоряжению День Казанской иконы Божией Матери начали отмечать не только летом, но и 22 октября по юлианскому календарю (4 ноября по григорианскому).

В Советском Союзе эту дату уже не отмечали, его заменили на 7 ноября – День Октябрьской революции.

В 1996 году 7 ноября переименовали в День примирения и согласия, а с 2015 года в России 4 ноября официально отмечается как День народного единства, и праздник снова посвящен исторической дате 1612 года.

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