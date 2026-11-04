Трамп сказал, что удивлен результатами выборов в Конгресс США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что удивился прогнозируемыми результатами выборов в Конгресс Штатов, который уже переходит под контроль демократов, сообщает RT .

Ранее Демократическая партия США получила контроль над палатой представителей, отобрав у республиканцев вдвое больше мест, чем требовалось для этого.

«Я немного удивлен», — отметил Трамп в эфире Fox News.

Также Трамп, по информации Politico, сказал, что руководство лидирующих на выборах в стране демократов связалось с ним и изъявило желание сотрудничать.

В материале РИАМО рассказали, зачем нужны промежуточные выборы в США и кого они избирают.

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